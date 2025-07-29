Приднестровье также выступает за мирное урегулирование ситуации и заинтересовано в сотрудничестве с Молдавией, отметил президент непризнанной республики

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Жители Приднестровья благодарны России за сохранение мира и выступают за продолжение доказавшей свою эффективность миротворческой операции на Днестре. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в обращении, которое посвящено отмечаемой здесь памятной дате - 33 годовщине ввода миротворческих сил РФ.

"Глубоко убежден, что Россия как гарант мира на Днестре всегда обеспечивала и продолжает обеспечивать нерушимость ранее достигнутых договоренностей, которые лежат в основе действующего формата миротворческой операции. Приднестровцы благодарны Российской Федерации за ее вклад в укрепление безопасности и стабильности", - говорится в документе на сайте пресс-службы главы Приднестровья. В нем отмечается, что "в современных условиях чрезвычайно важно, чтобы действующая миротворческая операция продолжалась, а ее формат не подвергался пересмотру".

Красносельский напомнил, что 33 года назад после ввода миротворческих сил России было остановлено кровопролитие, которое "развязало руководство Молдавии в ходе вооруженной агрессии против приднестровского народа". Он отметил, что Приднестровье выступает за мирное урегулирование приднестровской проблемы и заинтересовано в конструктивном сотрудничестве с Молдавией.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

В регионе также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит как поддержка миротворческой операции, так и охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. Процесс их вывоза и утилизации был заблокирован властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

Руководство Молдавии настаивает на выводе ОГРВ и предлагает заменить миротворцев на гражданскую миссию под международным мандатом. Однако в Тирасполе выступают против вывода российских военных, так как гражданская миссия не смогла в 1992 году предотвратить вооруженный конфликт, в котором погибли больше тысячи человек, десятки тысяч были ранены и стали беженцами.