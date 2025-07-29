Депутат Рады Ирина Геращенко отмечала, что в тексте закона нечетко прописано, кто должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу, что создает возможности для злоупотреблений или выборочных решений

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал закон об увеличении предельного возраста службы в армии, составляющего сейчас 60 лет. Об этом свидетельствует карточка закона, размещенного на сайте Верховной рады Украины.

В ней сказано, что документ возвращен с подписью Зеленского.

16 июля Рада 306 голосами приняла во втором чтении этот закон. Как тогда поясняла депутат Ирина Геращенко, это позволит заключать контракт на военную службу тем, кому уже исполнилось 60 лет. Она отмечала, что в тексте закона нечетко прописано, кто должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу, что создает возможности для злоупотреблений или выборочных решений. Сами процедуры будут определены в подзаконных актах, которые должны быть приняты в течение трех месяцев после вступления закона в силу.

Мобилизация и призывной возраст на Украине

Сейчас на Украине призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Всеобщая мобилизация была объявлена в стране в феврале 2022 года, с мая прошлого года ее правила были значительно ужесточены, а многие категории призывников лишились льгот и отсрочек. Тем не менее власти испытывают значительные трудности с комплектованием армии и пытаются привлечь на службу тех, кто не подлежит обязательному призыву.

На фоне обсуждения возможного нового понижения призывного возраста (власти один раз уже снижали его: до апреля 2024 года призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет) в феврале текущего года Минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Им обещают высокие зарплаты, преимущества при получении образования и другие льготы, однако условием контракта является обязательная служба в пехотных бригадах, которые находятся на передовой.