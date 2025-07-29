Речь идет о пригодных к военной службе по состоянию здоровья и прошедших профессионально-психологический отбор

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе", касающихся подготовки офицеров запаса медицинской службы. Об этом свидетельствует карточка закона, размещенного на сайте Верховной рады.

В ней сказано, что документ возвращен с подписью Зеленского.

Согласно подписанному документу устанавливается, что программу подготовки офицеров запаса в обязательном порядке проходят граждане Украины, получающие высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и прошедшие профессионально-психологический отбор.

Ранее украинский кабмин разрешил бронировать 100% медработников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья и других. Однако позднее Минздрав страны сообщил, что подготовит по запросу Минобороны списки забронированных ранее медработников для отмены брони в целях удовлетворения нужд армии.