В Таиланде заявили об ущербе в более чем $300 млн из-за конфликта с Камбоджей

Правительство королевства планирует первоначально выделить $618 млн на ликвидацию последствий пятидневных вооруженных столкновений вдоль границы, отметило агентство Reuters

БАНГКОК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Таиланда предварительно оценивают экономический ущерб вследствие конфликта с Камбоджей более чем в $300 млн. Такие данные привел вице-премьер, министр финансов страны Пхичай Чунхавачира.

Он не исключил, что сумма ущерба может быть значительно большей. Правительство королевства планирует первоначально выделить $618 млн на ликвидацию последствий пятидневных вооруженных столкновений вдоль камбоджийско-таиландской границы, информирует агентство Reuters.

Отношения Камбоджи и Таиланда начали стремительно ухудшаться после того, как тайские солдаты 28 мая 2025 года открыли огонь по камбоджийскому военному посту на спорной территории между камбоджийской провинцией Прэахвихеар и таиландской провинцией Убонратчатхани. 24 июля вооруженные столкновения вспыхнули в приграничных районах, а также вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей. Жертвами эскалации с обеих сторон стали десятки человек, несколько сотен получили ранения.