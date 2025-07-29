В частности, договоренность включает в себя немедленное прекращение огня, запрет на применение силы против гражданского населения, запрет на увеличение численности и передислокацию войск, говорится в заявлении Королевской армии Таиланда

БАНГКОК, 29 июля. /ТАСС/. Представители вооруженных сил Таиланда и Камбоджи провели встречу, в ходе которой согласовали план действий по снижению напряженности на границе. Об этом говорится в заявлении Королевской армии Таиланда.

Как сообщается, план включает в себя немедленное прекращение огня, запрет на применение силы против гражданского населения, запрет на увеличение численности и передислокацию войск "способами, которые могут быть неправильно истолкованы", а также содействие обмену ранеными и телами погибших. Стороны также договорились о создании совместной координационной группы на местном уровне "для решения неотложных вопросов и предотвращения дальнейших инцидентов".

ВС Таиланда сообщили, что соответствующий консенсус был достигнут в ходе переговоров между руководством 2-го военного округа Таиланда и 4-го военного округа Камбоджи. Встреча состоялась в 10 утра по местному времени (6:00 по мск) в районе погранперехода Чонг Чом в таиландской провинции Сурин. Кроме того, переговоры прошли между руководством 2-го военного округа Таиланда и 5-го военного округа Камбоджи. Виртуальную встречу провели также представители пограничных сил Таиланда в провинциях Трат и Чантхабури и 3-го военного округа Камбоджи.

Согласно заявлению Королевской армии Таиланда, представители ВС двух стран "во всех трех пограничных секторах" договорились соблюдать режим прекращения огня и приостановить все передвижения войск в ожидании заседания Общего пограничного комитета (General Border Committee, GBC), запланированного на 4 августа.