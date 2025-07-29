Депутат Рады Александр Дубинский ранее заявил, что офис Владимира Зеленского дал команду сорвать голосование в парламенте по законопроекту

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики не смог собраться для рассмотрения законопроекта Владимира Зеленского о независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает издание "Эспрессо".

"29 июля рассмотрение законопроекта Зеленского, который касается укрепления независимости НАБУ и САП, сорвалось в парламентском комитете по вопросам антикоррупционной политики. Заседание не состоялось из-за отсутствия кворума", - цитирует издание свой источник в Раде.

Накануне оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский заявил, что офис Зеленского спустил команду сорвать голосование в парламенте по данному законопроекту. Голосование по документу, внесенному Зеленским на фоне протестов, назначено на 31 июля.