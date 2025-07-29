По оценке источников обозревателя газеты Дэвида Игнейшеса в украинских правящих кругах, принятие закона против антикоррупционных ведомств вызвано стремлением главы офиса Зеленского Андрея Ермака "подавить инакомыслие" среди функционеров киевского режима

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Принятие закона о лишении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины стало катастрофической ошибкой Владимира Зеленского. Такое мнение высказал обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес.

По оценке источников Игнейшеса в украинских правящих кругах, принятие закона против антикоррупционных ведомств вызвано стремлением главы офиса Зеленского Андрея Ермака "подавить инакомыслие" среди функционеров киевского режима. Этим, по словам колумниста WP, объясняются недавние перестановки в кабинете министров и давление на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее британский журнал The Spectator сообщил, что Зеленский хотел избавиться от Буданова из-за растущей популярности генерала, но не стал это делать из-за давления со стороны посольства США в Киеве.

Игнейшес добавил, что украинский народ "дал отпор и заставил Зеленского отступить от своего неразумного решения".

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.

По информации источников украинской газеты "Экономическая правда", 24 июля представители ЕС сообщили Украине, что вся выделяемая ей помощь "поставлена на паузу" до урегулирования ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств. Рада рассмотрит законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП 31 июля.