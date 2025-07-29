Александр Стояногло также поблагодарил юристов и судей, которые устояли перед давлением властей

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор, один из лидеров проевропейского блока "Альтернатива" Александр Стояногло обвинил президента Майю Санду и ее правящую Партию действия и солидарности в попрании конституции страны и ее законов. Об этом политик заявил в связи с отмечаемой годовщиной принятия основного закона.

"В Молдове - две Конституции. Одна - для церемоний и присяг. Другая - настоящая, которую ежедневно попирают именно те, кто клянется ее защищать. Можно торжественно присягать на верность Конституции - и в тот же день проталкивать в Конституционный суд однопартийцев с еще влажным партбилетом в кармане", - написал Стояногло в своем Telegram-канале в связи с назначением членом конституционного суда бывшего министра юстиции Сергея Литвиненко, который был отправлен в отставку после скандала, связанного с беззакониями власти в ходе реформы юстиции.

Стояногло также поблагодарил юристов, которые устояли перед давлением властей. "Мое уважение - тем, кто защищает Основной закон делом: юристам, преподавателям, судьям, которые не побоялись сказать "нет" власти - когда было безопаснее сказать "да". Сегодня их оттесняют, высмеивают, заменяют на послушных. Но без этих людей не устоит ни одна Конституция", - подчеркнул экс-генпрокурор.

Ранее Партия социалистов, Партии коммунистов и другие оппозиционные формирования Молдавии в обращении к гражданам обвинили власти в грубых нарушениях основного закона, которые были допущены при изменении названия государственного языка с молдавского на румынский, внесения положения о европейской интеграции, попрании статуса нейтралитета и суверенитета страны и других злоупотреблениях.

Конституция была принята парламентом Молдавии 29 июля 1994 года. Она закрепила статус страны как нейтрального, суверенного и многонационального государства. В 2023 году парламент Молдавии принял закон, изменивший в конституции название государственного языка с молдавского на румынский. В 2024 году в стране прошел референдум о дополнении основного закона положениями о необратимости европейского курса. Изменения были внесены после того, как инициированный Санду референдум по этому вопросу провалился внутри страны. Минимального перевеса в 50,69% власти добились при голосовании на более чем 200 участках за рубежом, результаты которого оппозиция объявила фальсифицированными и отказалась признавать.