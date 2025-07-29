Сийярто счел, что разрыва в отношениях Путина и Трампа не будет

По мнению главы венгерского МИД, мир стал более безопасным с тех пор, как лидеры России и США начали разговаривать друг с другом

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Разрыва в деловых и политических отношениях между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не будет даже с учетом сокращения срока, отведенного на заключение соглашения по Украине. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение главы американской администрации уменьшить время на достижение договоренности с Москвой до 10-12 дней.

"Если я правильно понимаю, то сейчас на это осталось 9-11 дней. Но я смотрю на это позитивно и надеюсь, что между американским и российским президентами не будет никакого разрыва, потому что я думаю, что мир стал более безопасным местом с тех пор, как они начали разговаривать друг с другом", - сказал Сийярто, выступая в программе на YouTube-канале телеведущего Балажа Немета, ставшего недавно пресс-секретарем парламентской фракции партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

"Мы живем в Центральной Европе. У нас есть четкий исторический опыт, который говорит нам, что если русские и американцы будут способны к цивилизованному сотрудничеству, то мир станет безопаснее. Если же они будут неспособны на это, то возникает проблема. Венгерская история ясно это доказывает", - отметил глава МИД.

В связи с этим он назвал "крайне безответственным и преступным поведение западных европейцев, пытающихся подорвать мирные усилия Дональда Трампа и американо-российские переговоры". "Дело в том, что если бы провалившаяся администрация Джо Байдена не приняла столько военных решений в период между своим падением и вступлением в должность нового президента США, если бы [Владимир] Зеленский и его команда не стремились подорвать усилия Дональда Трампа, и если бы западные европейцы не препятствовали его мирным усилиям, то мы могли бы оказаться в гораздо более перспективной ситуации, чем сейчас", - пояснил Сийярто.

Он возложил ответственность на лидеров стран Западной Европы за то, что они не смогли "локализовать или изолировать конфликт [на Украине] и фактически превратили его в европейскую войну".

14 июля Трамп заявил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут договоренности об урегулировании конфликта на Украине. Однако 28 июля американский лидер заявил, что сокращает установленный срок до 10-12 дней.