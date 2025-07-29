Среди уничтоженных объектов в армейской пресс-службе перечислили военные объекты, пусковые установки, схроны и склады с оружием, боевые туннели и огневые позиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июля. /ТАСС/. Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам палестинских радикалов по всему сектору Газа. Как сообщила армейская пресс-служба, за минувшие сутки ВВС Израиля "уничтожили десятки террористических целей по всему сектору Газа".

Среди уничтоженных объектов в пресс-службе перечислили военные объекты, пусковые установки, схроны и склады с оружием, боевые туннели и огневые позиции. Кроме того, ударам подвергались отдельные вооруженные радикалы, продолжили в пресс-службе.

На севере сектора Газа подразделения израильской армии "продолжают на земле вести бои" с отрядами вооруженных радикалов, продолжили военные. На юге анклава в районе города Хан-Юнис "войска уничтожили несколько террористов", добавили в армейском ведомстве.