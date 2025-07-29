Курдский альянс СДС не отказывается от объединения с армией Сирии

Этот процесс требует времени, отметил командующий альянсом Мазлюм Абди

КАИР, 29 июля. /ТАСС/. Курдский альянс "Силы демократической Сирии" (СДС) не выступает против вхождения в единые сирийские вооруженные силы под эгидой новых властей в Дамаске, однако процесс объединения требует времени. Об этом заявил командующий СДС Мазлюм Абди.

"Мы привержены соглашению [с новыми сирийскими властями] от 10 марта, но его реализация требует времени", - указал Абди, слова которого привел телеканал Al Hadath. Он добавил, что курдский альянс "согласен с центральным правительством по вопросу о единстве Сирии с единой армией и единым флагом".

Абди отметил, что "интеграция 100 тыс. вооруженных бойцов [из состава СДС] в ряды министерства обороны Сирии представляет собой масштабную операцию". В Сирии, как считает командующий СДС, "будет не две армии, а одна в рамках "централизованной вооруженной силы".

По его словам, СДС и Дамаск согласны, что Сирия "должна быть единой", но, как считает Абди, "децентрализация не означает разделение страны". В этой связи он сообщил, что новое правительство "уведомило о готовности согласиться с нашими требованиями относительно курдского языка и курдских культурных традиций". Абди пояснил, что СДС, в частности, выступает за признание курдского языка, наряду с арабским, официальным в курдских районах Сирии.

Командующий СДС также сообщил, что он готов принять участие во встрече с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, которая ранее была отложена по просьбе Дамаска из-за событий в Эс-Сувейде.

10 марта аш-Шараа и Абди подписали соглашение, в соответствии с которым подразделения СДС войдут в состав правительственной армии. Стороны договорились о том, что все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, а также газовые и нефтяные месторождения, расположенные в подконтрольных курдам районах на северо-востоке Сирии, перейдут под власть новой администрации в Дамаске до конца года. 10 июля в Дамаске безрезультатно завершились переговоры переходного правительства с курдами. Делегация СДС настаивала на сохранении собственной военной структуры и присоединении к сирийской армии в качестве независимой силы. Со своей стороны правительство Сирии потребовало, чтобы северо-восточные регионы в административном и военном плане подчинялись центральной власти. 23 июля военный представитель СДС Фархад Шами заявил, что на фоне событий в Эс-Сувейде курдские формирования не намерены передавать властям свои вооружения. Шами подчеркнул, что СДС ведут переговоры с Дамаском "как равноправная сторона, а не как подчиненная".