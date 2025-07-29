Партия социалистов Республики Молдова, "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы" выступают за восстановление отношений с Россией

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Три оппозиционные партии Молдавии подали в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации блока, который выступает за восстановление отношений с Россией. Об этом заявил ТАСС руководитель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

В состав блока также вошли партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы".

"Подаем документы для регистрации блока из трех партий, но мы остаемся открыты для переговоров об участии других партий. Наши приоритеты не изменились", - сказал Додон, отвечая на вопрос о заявленных ранее целях по нормализации отношений с Россией.