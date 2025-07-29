Ведомство начало действия по передаче в госсобственность храмов на территории заповедника "Древний Чернигов" осенью 2023 года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Хозяйственный суд Черниговской области отклонил иск Минкультуры страны о выселении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Елецкого монастыря в Чернигове. Об этом сообщило издание "Общественное".

"Иск Национального архитектурно-исторического заповедника "Древний Чернигов" к администрации Черниговской епархии Украинской православной церкви об обязанности вернуть имущество и устранить препятствия в использовании имущества путем выселения оставить без удовлетворения", - цитирует издание решение суда.

Минкультуры Украины начал действия по передаче в госсобственность храмов на территории заповедника "Древний Чернигов", находившихся в пользовании канонической УПЦ, еще осенью 2023 года. 16 февраля Верховный суд Украины принял решение отобрать у УПЦ Елецкий монастырь и передать его в управление заповедника "Древний Чернигов". После подачи апелляции Апелляционная палата Верховного суда вернула дело на повторное рассмотрение в первичную инстанцию.

Курс на вытеснение и запрет УПЦ начал проводить на Украине Петр Порошенко, занимавший пост президента в 2014-2019 годах. При нем в декабре 2018 года из двух раскольнических организаций при поддержке Константинопольского патриарха была создана ПЦУ. С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. В свою очередь местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, спецслужбы выдвигают против священников УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции. 23 сентября 2024 г. вступил в силу закон о запрете канонической церкви. Тем не менее, согласно информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн человек.