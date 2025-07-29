В Иране заявили о готовности отразить возможное новое нападение США и Израиля

Начальник Генерального штаба ВС исламской республики Абдулрахим Мусави отметил, что Соединенные Штаты и еврейское государство в ходе конфликта продемонстрировали мировому сообществу, что не собираются соблюдать нормы международного права

ДУБАЙ, 29 июля. /ТАСС/. Риторика американских и израильских официальных лиц не заслуживает никакого доверия, Иран готов отразить возможную новую атаку США и Израиля. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС исламской республики генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави.

"Мы не доверяем словам и обещаниям США и сионистского режима (имеется в виду Израиля - прим. ТАСС), мы также полностью готовы к отражению их нападения в будущем", - приводит его слова портал иранского Минобороны Defa Press.

Генерал отметил, что США и Израиль в ходе вооруженного конфликта с Ираном продемонстрировали мировому сообществу, что не собираются соблюдать нормы международного права. "Враг понес серьезные потери и не достиг своих целей, а потому запросил перемирия, чтобы спасти сионистский режим", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о готовности нанести повторный удар по иранским ядерным объектам, если он посчитает, что Иран стремится восстановить свой потенциал. Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи пообещал, что Тегеран даст решительный ответ в случае повторения агрессии.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.