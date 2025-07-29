Матвиенко: в России глубоко переживают трагедию народа Палестины

Председатель Совфеда отметила, что в стране внимательно следят за ситуацией в регионе

ЖЕНЕВА, 29 июля. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила председателю Палестинского национального совета Рухи Фаттуху, что в России глубоко переживают трагедию палестинского народа.

Беседа состоялась на полях шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве.

"Глубоко переживаем трагедию палестинского народа и сейчас видим главную задачу в том, чтобы работать на скорейшую остановку кровопролития", - сказала Матвиенко .

По словам спикера СФ, в России внимательно следят за ситуацией в регионе.

"Россия остается приверженцем резолюции Совбеза ООН 1947 года о создании двух государств. Мы в этом абсолютно последовательны и как парламентарии продвигаем это на всех международных парламентских площадках, где это возможно", - сообщила она.

В ходе встречи Матвиенко также высоко оценила то, что президент Палестины Махмуд Аббас принял участие в праздновании 80-летия Победы в Москве.