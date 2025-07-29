Во время рассмотрения документа представители НАБУ подтвердили, что не имеют замечаний к документу

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики со второй попытки собрал кворум и проголосовал за законопроект Владимира Зеленского о независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

"Антикоррупционный комитет Рады единогласно поддержал законопроект о восстановлении прежних полномочий НАБУ и САП", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, во время рассмотрения документа представители НАБУ подтвердили, что не имеют замечаний к этому законопроекту.

"Завтра, 30 июля, законопроект еще должен утвердить правоохранительный комитет, после чего в четверг его сможет рассмотреть Рада", - пояснил Железняк.

Ситуация с НАБУ и САП

Владимир Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Владимира Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.