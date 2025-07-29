Блок остается открытым и для других партий, отметил лидер Партии молдавских социалистов Игорь Додон

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Партия коммунистов решила присоединиться к блоку оппозиции, который подал документы для регистрации в ЦИК. Об этом ТАСС сообщил лидер Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон.

Ранее он подал документы на регистрацию блока вместе с лидерами партий "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы" - бывшим премьером Василием Тарлевым и экс-главой Гагаузии Ириной Влах.

"Партия коммунистов приняла решение присоединиться к блоку, который остается открытым для них и других партий. Наши приоритеты не изменились", - сказал Додон, комментируя опубликованное в эти минуты решение пленума Партии коммунистов, в котором говорится о решении присоединиться к блоку.