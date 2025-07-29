Экс-глава МИД Австрии добавила, что в Европейском союзе сама деятельность по охране и сбережению природы превратилось в "некий активизм", а не в необходимое условие существования человека

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Система охраны природы в России организована прозрачно и на федеральном государственном уровне, в отличие от европейских стран, где этим занимаются некоммерческие организации. Таким мнением с журналистами на пресс-конференции в пресс-центре мультимедийного информационного центра "Известий" поделилась советник Центра "Амурский тигр", экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"В Германии государство состоит из федеральных земель, и в каждом из таких федеральных образований есть своя отдельная экологическая политика. Такой же подход действует в Австрии. Если говорить об отличиях, то в России система организована очень прозрачно. Государство платит сотрудникам [природоохранных организаций], прозрачно и доступно. Если говорить о других странах, и необязательно в Европе, то в основном это организуется усилиями некоммерческих организаций, ассоциаций, которые зачастую руководствуются очень странными повестками", - сказала Кнайсль.

Она добавила, что в Европейском союзе сама деятельность по охране и сбережению природы превратилось в "некий активизм", а не в необходимое условие существования человека.

29 июля ежегодно отмечается Международный день тигра (англ. International Tiger Day). Он был учрежден на Международном форуме по проблемам сохранения тигра ("Тигрином саммите"), который прошел 21-24 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге.