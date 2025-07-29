Блогер Шарий: Зеленский рассматривает увольнение Ермака

По словам украинского блогера, глава офиса Зеленского пытается изменить его мнение о себе

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский намерен избавиться от главы своего офиса Андрея Ермака. С таким утверждением выступил проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий.

"Важно! Зеленский начал всерьез рассматривать увольнение Ермака", - написал он в своем Telegram-канале. По словам блогера, Ермак пытается изменить мнение Зеленского о себе, но тот, "пытаясь остаться на посту, решился на то, чтобы разрывать отношения".

Ранее Шарий выражал мнение, что США рассматривают Ермака в качестве потенциального следующего руководителя Украины. По его словам, США увидели в нем более адекватного руководителя. Сам же Ермак в интервью газете Politico утверждал, что его не интересует политическая карьера. Тем не менее, по мнению Шария, чиновник стал руководителем всего политического механизма на Украине.

Андрей Ермак был назначен на пост главы офиса Зеленского в феврале 2020 года. В апреле британский журнал Economist напечатал статью, в которой говорилось, что на Украине происходит монополизация власти в руках неизбранных чиновников, а все существовавшие сдержки устраняются под предлогом военного времени. Среди таких чиновников издание называло главу офиса Зеленского Андрея Ермака, замглавы офиса Олега Татарова, помощника Зеленского Дмитрия Литвина.