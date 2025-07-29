По его словам, поляки должны быть "горды тем, что удается производить"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск начал очередное заседание кабинета министров с демонстрации моделей нескольких боеприпасов, произведенных на польских военных заводах. Об этом сообщил телеканал Polsat.

"Большинство элементов [этих боеприпасов] производится по самой современной технологии на принтерах 3D, это вооружение для польских дронов, также полностью произведенных в Польше", - прокомментировал муляжи боеприпасов глава правительства.

По его словам, поляки должны быть "горды тем, что [Польше] удается производить". Туск сообщил, что 30 июня посетит места, "где будет представлена самая современная военная техника, полностью изготовленная в Польше". Премьер не уточнил, какие конкретно места намерен посетить.

"Если мы тратим 5% ВВП [на военные расходы], то мы должны сделать все, чтобы эти деньги в максимальной степени работали у нас в стране", - сказал он.

В конце марта портал Interia со ссылкой на источник в польском Минобороны сообщил о планах ведомства потратить на военные нужды в 2026 г. более 200 млрд злотых ($52 млрд), или более 5% ВВП. В 2025 г. оборонный бюджет Польши составляет 186,6 млрд злотых ($49 млрд), или 4,7% ВВП, что является самым высоким показателем среди стран НАТО по критерию доли военных расходов в ВВП. В 2024 г., по данным альянса, Варшава потратила 4,1% ВВП на военные нужды, что также принесло ей лидирующую позицию в НАТО по этому показателю.