AFP: Франция начнет сбрасывать гуманитарную помощь в Газу с самолетов

По данным агентства, Париж также работает над наземной доставкой

ПАРИЖ, 29 июля. /ТАСС/. Франция "в ближайшие дни начнет сбрасывать с воздуха" грузы гуманитарной помощи, "чтобы удовлетворить самые насущные и неотложные потребности гражданского населения" сектора Газа. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на дипломатический источник.

"Будут приняты все меры предосторожности для обеспечения безопасности населения во время этих операций", - приводит агентство слова источника. Вместе с этим собеседник агентства признал, что эти операции не отменяют необходимости открыть сухопутные коридоры для доставки гуманитарных грузов. "Франция также работает над наземной доставкой, что, безусловно, является наиболее эффективным решением для обеспечения масштабной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи, в которой остро нуждается население", - добавил он.

Ранее канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия в сотрудничестве с Иорданией создаст "воздушный мост" для оказания гуманитарной помощи жителям палестинского анклава.

С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля закрыты все контрольно-пропускные пункты, а распределение продовольствия осуществляется через систему пунктов управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF). Согласно данным министерства здравоохранения анклава, свыше 900 палестинцев погибли, пытаясь получить доступ к гуманитарной помощи, с момента, когда ее распределение началось через систему GHF.