Глава внешнеполитического ведомства республики Юрай Бланар отметил, что в стране не хотят обострения отношений с Великобританией

БРАТИСЛАВА, 29 июля. /ТАСС/. Посол Великобритании в Словакии приглашен в МИД республики для дачи объяснений о появившейся в СМИ информации о якобы желании королевства повлиять в 2023 году на итоги парламентских выборов в Словакии. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

О приглашении посла Великобритании в МИД сообщил, согласно агентству, глава внешнеполитического ведомства республики Юрай Бланар. Словацкие СМИ проинформировали ранее, что британский новостной портал Declassified опубликовал материал о том, что Лондон тайно финансировал занимающихся политической пропагандой на YouTube инфлюенсеров в Словакии и других европейских странах. Они якобы должны были поддержать на парламентских выборах в стране либеральное политическое движение "Прогрессивная Словакия" и негативно отзываться о победившей на них партии "Направление - социальная демократия", возглавляемой действующим премьер-министром Робертом Фицо.

Словакия, согласно Бланару, не желает обострения отношений с Великобританией, но считает недопустимым вмешательство в свои внутренние дела. Поэтому Братислава ожидает объяснения всех деталей этого дела.