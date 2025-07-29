Тхонглун Сисулит рассказал, что очень рад возможности вернуться в Россию, где он провел свои студенческие годы

ХАНОЙ, 29 июля. /ТАСС/. Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит в ходе предстоящего с 30 июля по 1 августа официального визита в Россию рассчитывает определить совместно с руководством РФ направления сотрудничества двух стран в будущем. Об этом он заявил в интервью ТАСС перед поездкой.

Глава ЛНДР обратил внимание, что его визит в Россию в этот раз совпал с особенно важными событиями: 80-летием Великой Победы Российской Федерации в Великой Отечественной войне, 65-летием установления дипломатических отношений между Лаосом и Россией (7 октября 1960 года - 7 октября 2025 года) и 60-летием образования Лаосско-российского и Российско-лаосского Обществ дружбы.

"Это прекрасная возможность для меня и его превосходительства президента Владимира Путина совместно обсудить традиции дружбы и сотрудничества между нашими странами в прошлом и совместно определить направления всестороннего сотрудничества в будущем на благо наших народов", - отметил Сисулит.

Он рассказал, что очень рад возможности вернуться в Россию, где он провел свои студенческие годы. "Я глубоко благодарен этой прекрасной стране, где уважаемые и любящие русские учителя и друзья оказали мне поддержку и заботу и подарили мне и всему лаосскому народу знания и добрые воспоминания, которые я никогда не забуду", - добавил глава Лаоса.