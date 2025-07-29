Представитель командования сухопутных войск Таиланда Винтхаи Сувари сообщил, что с ними обращались в строгом соответствии с международными гуманитарными принципами

БАНГКОК, 29 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 18 камбоджийских военнослужащих сдались в плен Королевской армии Таиланда в результате боевого столкновения в приграничном районе провинции Сисакет после объявления перемирия. Об этом заявил официальный представитель командования сухопутных войск Таиланда Винтхаи Сувари.

"Тайские военные разоружили [камбоджийских] военнослужащих и обращались с ними в строгом соответствии с международными гуманитарными принципами", - приводит его слова газета The Nation. Он отметил, что капитуляция последовала после отражения артиллерийской и стрелковой атаки со стороны Камбоджи. После захвата позиции противника были обнаружены тела 2 камбоджийских военных, 18 камбоджийцев сдались в плен без сопротивления, указал представитель.