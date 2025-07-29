По данным телеканала, общая сумма претензий Европарламента к партии составляет €3,5 млн

ПАРИЖ, 29 июля. /ТАСС/. Французская правая партия "Национальное объединение" выплатила Европейскому парламенту (ЕП) €1,5 млн в счет возмещения ущерба по делу о парламентских ассистентах. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Следующий транш партия должна внести в октябре. Общая сумма претензий Европарламента к партии составляет €3,5 млн. 31 марта лидер парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен была приговорена к четырем годам лишения свободы, два из которых ей придется носить электронный браслет (остальные два года даны условно), и поражению в избирательных правах на пять лет.

В случае, если Апелляционный суд Парижа отменит решение первой инстанции, то Европарламент должен будет вернуть "Национальному объединению" эти средства, а Ле Пен, соответственно, получит возможность баллотироваться на президентских выборах в 2027 году.

Канал считает, что расходы на возмещение ущерба Европарламенту серьезно подрывают возможности Ле Пен финансировать президентскую кампанию в 2027 году, поскольку французские банки отказываются предоставлять кредиты "Национальному объединению".

Согласно данным опросов, не менее 30% избирателей намерены голосовать за Ле Пен на президентских выборах. Она неоднократно заявляла, что остается единственным кандидатом от своей партии.

Что касается решения суда первой инстанции, Ле Пен отвергла все обвинения и заявила, что будет "добиваться справедливости всеми законными способами" и намерена бороться за право участвовать в выборах не только в суде, но и в Конституционном совете.