По данным газеты, 43-летний Оун Кхом был задержан в провинции Чантхабури и доставлен в полицейский участок для допроса

БАНГКОК, 29 июля. /ТАСС/. Силы безопасности Таиланда задержали гражданина Камбоджи близ границы двух государств, он подозревается в шпионаже в пользу камбоджийских вооруженных сил. Об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на источник в военной разведке королевства.

По его информации, 43-летний Оун Кхом был задержан в провинции Чантхабури и доставлен в полицейский участок для допроса. Известно, что гражданин Камбоджи въехал в Таиланд в марте этого года, его виза действительна до марта 2027 года. Таиландские власти начали расследование, заподозрив, что Оун Кхом является агентом военной разведки Камбоджи. По информации газеты, он якобы собирал информацию о действиях армии Таиланда в приграничных восточных провинциях Трат и Чантхабури и передавал ее камбоджийским военным для использования в оперативных целях.

Согласно материалу, в автомобиле, а также по месту регистрации Оун Кхома в Таиланде была найдена военная форма вооруженных сил Камбоджи. В ходе дальнейшего допроса он якобы признался, что служит в разведывательном подразделении камбоджийской армии.