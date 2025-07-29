Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что такой шаг осуществляется в согласовании с израильским правительством, а также с Францией и Великобританией

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Германия направила в Иорданию два военно-транспортных самолета для участия в миссии по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа с воздуха. Об этом заявил в Берлине канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II.

"Как раз в этот момент, как мы тут стоим, два [военно-транспортных] самолета А400М находятся в воздухе на пути в Иорданию. Там они будут оснащены и заправлены, с тем чтобы самое позднее в конце недели, возможно, уже с завтрашнего дня они могли отправиться в соответствующие миссии", - сказал он, поблагодарив короля за возможность создания "воздушного моста" для анклава.

Мерц отметил, что такой шаг осуществляется в согласовании с израильским правительством, а также с Францией и Великобританией.