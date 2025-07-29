Энтони Брентон отметил, что "не очень ясно, как эти санкции могут выглядеть, учитывая, что в отношении РФ уже действуют" рестрикции

ЛОНДОН, 29 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Власти США вряд ли продумали до конца все последствия вторичных санкций, которыми они грозят странам, приобретающим российскую нефть. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС экс-посол Великобритании в Москве (2004-2008) Энтони Брентон, комментируя заявления американского президента Дональда Трампа.

"Многое зависит от того, как президент [России Владимир] Путин ответит на то, что планирует сделать президент Трамп. Он говорит об ужесточении санкций в отношении России, но не очень ясно, как эти санкции могут выглядеть, учитывая, что в отношении РФ уже действуют санкции. Это будет зависеть от того, что он решит делать и до какой степени в глазах Путина это представляет проблему для России", - сказал бывший посол.

"Трамп говорит о вторичных санкциях и введении пошлин в отношении тех, кто приобретает российские нефть и газ, - продолжил Брентон. - Это выглядит как мера, способная нанести очень большой ущерб России, если он это сделает. Но я вижу тут определенные проблемы. Две самые очевидные страны, которые он обложил бы этими пошлинами, - Китай и Индия. И ни одна из них, вероятно, не отреагирует с энтузиазмом на американские пошлины и санкции. Я не до конца уверен, что американцы в деталях все это продумали. Полагаю, что в ближайшие дни они оценят, что возможно сделать".

14 июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Вашингтон и Москва не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Он также сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе предстоит осуществлять НАТО, уточнил хозяин Белого дома.

28 июля Трамп заявил, что намерен объявить о сокращении срока на достижение договоренности по Украине между Россией и США до 10-12 дней.