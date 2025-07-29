Румынское МВД призвало граждан проверять источники и не распространять непроверенное содержание

БУХАРЕСТ, 29 июля. /ТАСС/. МВД Румынии распространило предупреждение в связи с появлением в соцсетях фейкового видеоклипа, в котором премьер-министр Илие Боложан якобы объявляет о вступлении Румынии в боевые действия на Украине в сентябре этого года.

"Предупреждаем о кампании по распространению <...> фальшивых видеоклипов, созданных при помощи программ искусственного интеллекта, из которых вытекает, что премьер-министр Илие Боложан объявляет о вступлении Румынии в войну в сентябре этого года", - указывается в сообщении, размещенном на странице МВД в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Эти клипы фальшивые и являются составной частью акции по преднамеренному манипулированию общественным мнением, - указывается в нем. - Премьер-министр Румынии не делал таких заявлений, а Румыния не вступает в войну".

МВД Румынии призывает граждан проверять источники и не распространять непроверенное содержание.

Население Румынии, особенно мужчины призывного возраста, следит за продолжающимися боевыми действиями рядом с северной румынской границей с большой тревогой. Поэтому даже обычные сообщения, например о плановых сборах резервистов, теперь вызывают у многих румын панические настроения.

Румыния активно закупает современные системы вооружений, в стране обсуждается необходимость увеличения личного состава вооруженных сил. Известно также, что Румыния готовит на своей территории украинских летчиков и оказывает Украине военную помощь, отказываясь раскрыть ее объем и характер. Все это ведет к тому, что неоднократные заверения официальных представителей о том, что Румыния не будет направлять войска для участия в боевых действиях на Украине, воспринимаются в стране с недоверием.