Экс-посол Британии: первый план Трампа по урегулированию на Украине провалился

Говоря о позиции Великобритании, Энтони Брентон заметил, что Лондон хочет быстрого завершения конфликта

ЛОНДОН, 29 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Президент США Дональд Трамп не прекращает поиск путей мирного урегулирования на Украине, но его изначальный подход явно провалился. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС экс-посол Великобритании в Москве (2004-2008) Энтони Брентон.

"Я не вижу никаких свидетельств того, что процесс ему наскучил. Но его изначальный подход - собраться вместе с Путиным и Зеленским и выработать решение - провалился, безусловно", - сказал бывший посол. По его оценке, Трамп якобы увидел со стороны Киева поддержку идеи прекращения огня и считает, что для прогресса "ему нужно оказывать давление на Россию", но для этого нужно "найти эффективные инструменты давления".

"Я не очень оптимистично настроен по поводу того, что прогресс будет достигнут быстро", - признался экс-дипломат.

Говоря о позиции Великобритании, бывший дипломат заметил, что Лондон хочет быстрого завершения конфликта. Брентон подчеркнул необходимость того, чтобы это было "справедливое завершение войны, которое будет учитывать интересы России, ее обеспокоенность по поводу вопросов безопасности, но также украинскую обеспокоенность по безопасности". Он высказал мнение, что после завершения конфликта большую роль могут сыграть европейские страны, которые, по его оценке, могут дать Украине гарантии безопасности, в отличие от США.