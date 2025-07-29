За ограничения высказались 40 депутатов ЕП, уточняет телеканал

БРЮССЕЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Группа из 40 депутатов Европейского парламента призвала Евросоюз ввести санкции против властей Израиля и приостановить торговое соглашение с этой страной. Об этом сообщил телеканал Euronews со ссылкой на попавшее в его распоряжение совместное заявление парламентариев.

В документе законодатели из 14 стран ЕС настаивают на привлечении правительства Израиля под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху к ответственности за действия, которые "грубо нарушают Женевскую конвенцию и международное гуманитарное право", требуя от Брюсселя принятия решительных мер в связи с гуманитарным кризисом в секторе Газа. Как сообщается, евродепутаты напрямую призывают к введению санкций в отношении израильских властей, а также к приостановке действия Соглашения об ассоциации ЕС с Израилем. Документ, вступивший в силу в 2000 году, предоставляет еврейскому государству торговые привилегии в странах сообщества, а также доступ к ряду европейских программ финансирования.

Парламентарии призывают к "быстрым действиям" в ответ на "зверства в Газе" и подчеркивают, что "время моральной трусости закончилось". "Наши опасения адресованы как Еврокомиссии, так и государствам - членам ЕС, которые должны более решительно реагировать на разворачивающийся гуманитарный кризис", - заявила в комментарии Euronews шведский европарламентарий Эвин Инчир.

28 июля газета El País сообщила, что Еврокомиссия рассматривает возможность частичной приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. По ее информации, в Брюсселе изучат предложение о приостановке участия еврейского государства в научно-исследовательской программе Horizon Europe. Как сообщалось, эта мера является одной из самых мягких среди 10 вариантов, которые ранее предложила министрам иностранных дел сообщества глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Ранее Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что ключевые показатели потребления пищи в секторе Газа достигли наихудших уровней с момента обострения конфликта в октябре 2023 года. По данным международной мониторинговой инициативы "Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности" (IPC), 39% жителей анклава вынуждены голодать в течение нескольких дней подряд, свыше 500 тыс. человек - почти четверть населения Газы - живут в условиях, близких к голоду.