Израиль продолжит делать все возможное для возвращения заложников

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху добавил, что на пути к достижению соглашения по Газе "есть одно большое препятствие, все его знают, это - ХАМАС"

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил о приверженности освобождению удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников. На этот раз он сделал соответствующее заявление в ходе специального видеообращения, которое распространила его канцелярия.

"Я только что завершил очередные консультации по вопросу освобождения похищенных. Вчера была встреча, позавчера была встреча, с тех пор как [израильская] делегация вернулась из Катара, мы не прекращаем попыток. Мы не сдадимся, мы продолжим делать все возможное. Мы привержены их (заложников - прим. ТАСС) возвращению", - заявил Нетаньяху.

Израильский премьер добавил, что на пути к достижению соглашения по Газе "есть одно большое препятствие, все его знают, это - ХАМАС". По его словам, радикальное движение "упорно отказывается" от выдвинутых посредниками предложений. "Все, кто знает факты, включая посредников, это знают", - добавил он.