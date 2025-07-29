Считается, что переселение коснулось 700 тыс. украинцев

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал поправки к закону о восстановлении прав лиц украинской национальности, принудительно переселенных в 1944-1951 годах с территории, вошедшей тогда в состав Польши. Соответствующий статус зафиксирован на сайте Верховной рады Украины.

Поправки дополняют соответствующий закон, принятый парламентом в 2014 году. Теперь переселение этнических украинцев, осуществленное на основании договоров между Польшей, СССР и УССР, признано "противоправными и преступными деяниями". Считается, что переселение коснулось 700 тыс. украинцев.

Согласно изменениям, депортированные лица или их наследники имеют право на единовременную материальную помощь. Порядок выплат определяется правительством Украины. Кроме того, гражданам Украины из числа депортированных, которые поселились в сельской местности, государством обеспечивается безвозмездная передача в собственность земель сельскохозяйственного назначения в размере земельной доли, определенной для этой территории.

В 1944 году Польский комитет национального освобождения подписал договоры с Украинской, Белорусской и Литовской советскими социалистическими республиками (УССР, БССР и ЛитССР) договоры о выезде этнических украинцев, белорусов, русских и русинов из мест их компактного проживания в Польше на территорию СССР, а также о возвращении в Польшу поляков и евреев, которые по состоянию на 17 сентября 1939 года были гражданами Польши.