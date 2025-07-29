Эксперт Боссхард: конфликт на Украине доказал неспособность НАТО атаковать РФ

По его словам, в ходе конфликта Россия продемонстрировала наличие мощных систем противовоздушной обороны, а также систем противодействия морским средствам ведения войны

ЖЕНЕВА, 29 июля. /ТАСС/. Ход военных действий на Украине доказал, что НАТО не в состоянии напрямую атаковать Россию. Такое мнение выразил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

По его словам, в ходе конфликта Россия продемонстрировала наличие мощных систем противовоздушной обороны, а также систем противодействия морским средствам ведения войны. Их использование подтвердило, что "даже НАТО не может действовать против России напрямую военными средствами". По мнению эксперта, ВС РФ "во всех отношениях доказали свою устойчивость по отношению к Западу" и его боевому арсеналу.

Боссхард добавил, что даже задействованные на Украине западные наемники, которые "обучались, оснащались, и, вероятно, находятся под командованием НАТО, могут вести против России лишь точечные наступательные операции".