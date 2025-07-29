Изменение позиции правительства Соединенного Королевства, последовавшее за действиями Франции и внутренним политическим давлением, является наградой для ХАМАС, заявили в израильском МИД

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июля. /ТАСС/. Израиль отвергает заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о планах Лондона по признанию палестинского государства, заявили в израильском МИД.

"Израиль отвергает заявление премьер-министра Великобритании. Изменение позиции британского правительства, последовавшее за действиями Франции и внутренним политическим давлением, в настоящее время является наградой для ХАМАС и наносит ущерб усилиям по достижению соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников", - говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства, распространенном пресс-службой израильского МИД.