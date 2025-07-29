Sky: Стармер допустил признание Палестины из-за внутриполитического давления

По данным телеканала, перед своим заявлением премьер-министр Великобритании провел телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и королем Иордании Абдаллой II

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделал заявление о возможности признания Государства Палестина в сентябре из-за давления со стороны членов правительства и парламентариев. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Ранее около 250 депутатов Палаты общин (нижней палаты) британского парламента, половина из которых принадлежат к правящей Лейбористской партии, подписали письмо к Стармеру с призывом признать палестинское государство. Кроме того, по информации СМИ, за этот шаг выступают высокопоставленные члены кабмина, включая заместителя премьера Анджелу Рэйнер, главу МИД Дэвида Лэмми, министра юстиции Шабану Махмуд и главу МВД Иветт Купер.

Sky News указал, что перед своим заявлением Стармер провел телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и королем Иордании Абдаллой II. Ожидается, что вечером он также обсудит палестинский вопрос с европейскими лидерами.

Во вторник канцелярия Стармера опубликовала заявление, в котором говорилось о том, что Великобритания признает палестинское государство перед сессией Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре в том случае, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и проводить военную операцию в анклаве.

24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии ГА ООН в сентябре.