Итоговый документ конференции ООН приняли по меньшей мере 17 стран, Евросоюз и Лига арабских государств

ООН, 30 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 17 стран, Евросоюз и Лига арабских государств приняли итоговый документ инициированной Саудовской Аравией и Францией конференции ООН по урегулированию палестинского вопроса. Об этом сообщил глава саудовского внешнеполитического ведомства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

"От имени Королевства Саудовская Аравия, Французской Республики и основных государств, участвующих в рабочих группах международной конференции по урегулированию палестинского вопроса и реализации решения о создании двух государств, - Федеративной Республики Бразилия, Канады, Арабской Республики Египет, Республики Индонезия, Ирландии, Итальянской Республики, Японии, Иорданского Хашимитского Королевства, Мексиканских Соединенных Штатов, Королевства Норвегия, Государства Катар, Республики Сенегал, Королевства Испания, Турецкой Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также Европейского союза и Лиги арабских государств я рад объявить о принятии итогового документа конференции", - сказал министр.

По словам принца, документ содержит комплексные предложения по урегулированию палестинского вопроса путем выполнения ряда политических, экономических, гуманитарных и юридических мер. Глава МИД Саудовской Аравии призвал другие страны поддержать этот документ до завершения 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро (Париж и Эр-Рияд председательствовали на конференции) подчеркнул, что "арабские страны и страны Ближнего Востока впервые осудили [движение] ХАМАС, осудили события 7 октября [2023 года], призвали к разоружению ХАМАС, исключению его из системы управления Палестиной и четко выразили намерение нормализовать отношения с Израилем в будущем".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и проведении в секторе военной операции с целью освобождения заложников и уничтожения боевого потенциала ХАМАС. В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.