Президент Соединенных Штатов также повторил оценку, согласно которой переговоры представителей США и Китая по вопросам торговли в Швеции прошли "очень хорошо"

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его личная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином состоится до конца года.

"Он [Си Цзиньпин] хочет встретиться, и я тоже с нетерпением жду встречи. Я бы сказал, что [она состоится] до конца года", - заявил Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон. При этом он повторил оценку, согласно которой переговоры представителей США и Китая по вопросам торговли в Швеции прошли "очень хорошо".