Трамп заявил, что едва ли примет участие в ноябрьском саммите G20 в ЮАР

Президент США может отправить вместо себя кого-то из представителей американской администрации

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп едва ли поедет на предстоящий осенью саммит Группы двадцати (G20) в ЮАР, может отправить на это совещание вместо себя кого-то из представителей американской администрации. Об этом американский лидер сообщил в беседе с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон.

"Нет, думаю, что, возможно, отправлю [туда] кого-то другого, потому что у меня много проблем с Южной Африкой", - сказал хозяин Белого дома, который провел последние несколько дней в Шотландии, где играл в гольф, а также проводил рабочие встречи. Он комментировал вопрос о том, намерен ли принимать участие в предстоящем 22-23 ноября саммите G20 в ЮАР.

"У них очень плохая политика. Политика, в результате которой убивают много людей", - утверждал Трамп, имея в виду власти ЮАР. "Так что, думаю, я, вероятно, не поеду. Я бы хотел [это сделать], но не думаю, что поступлю таким образом", - добавил глава вашингтонской администрации.