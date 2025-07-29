Международные организации назвали это лишь "символическим жестом"

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Международные организации подвергли критике миссию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа с воздуха, в которой принимают участие ВВС ФРГ, назвав это лишь "символическим жестом".

"Недавнее решение совета безопасности (неформального органа с участием глав ключевых германских министерств и силовых ведомств - прим. ТАСС) о создании "воздушного моста" в Газу - не более чем символический жест", - заявила генеральный секретарь Amnesty International в Германии Юлия Духров. Ее слова приводит агентство DPA. "Громкие слова "воздушный мост" призваны скрыть тот факт, что правительство по-прежнему не делает того, что необходимо", - утверждала она.

Духров также выступила против поставок оружия Израилю. "Германия должна наконец выполнить свои обязательства по международному праву", - отметила она. По ее мнению, необходимо добиться всеобъемлющего и немедленного прекращения огня, прекратить поставки оружия и военной техники Израилю, назвать военные преступления своими именами и положить конец однобокой солидарности. "Если Германия продолжает поставлять оружие стране, совершающей геноцид, она становится соучастником", - заявила Духров.

В свою очередь консультант по Ближнему Востоку в организации Medico International Риад Отман считает, что речь идет об "имиджевой кампании". "Поэтому, на мой взгляд, это не более чем попытка правительства Израиля сохранить лицо", - указал он. "И я думаю, что ФРГ не должна поддерживать это, а вместо этого выступать за разумную и соответствующую потребностям гуманитарную помощь, которая также основывается на международных стандартах", - подчеркнул Отман. "И это не "воздушный мост", а доставка гуманитарной помощи по суше", - уточнил он.

По словам эксперта, если потребность в гуманитарной помощи составляет 600 грузовиков в день, ее невозможно удовлетворить с помощью "воздушного моста", "даже если бы для этого был целый парк самолетов". Отман добавил, что доставка гуманитарной помощи по воздуху иногда опасна для жизни. "Прежде всего, в таком густонаселенном районе, как Газа, она порой представляет угрозу для жизни людей на местах", - предупредил он.

28 июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Германия при сотрудничестве с Иорданией создаст "воздушный мост" для оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Министр обороны ФРГ Борис Писториус, как уточнил Мерц, при этом будет тесно согласовывать действия с Францией и Великобританией, которые также готовы обеспечить такой "воздушный мост" для продуктов питания и медикаментов. 29 июля канцлер ФРГ заявил, что Германия направила в Иорданию два военно-транспортных самолета для участия в миссии по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа с воздуха.