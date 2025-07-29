В отношении сотрудника службы начали расследование, сообщает газета The Daily Mail

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Секретная служба США начала расследование в отношении одного из своих сотрудников, который попытался провести свою жену в один из служебных самолетов во время поездки американского президента Дональда Трампа в Шотландию. Об этом сообщила британская газета The Daily Mail.

По ее информации, жену одного из агентов обнаружили в зале отдыха для высокопоставленных гостей на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, с которой обычно улетает президентский борт. По данным газеты, ранее жена этого сотрудника посетила специальный брифинг Секретной службы по предстоящей поездке.

В свою очередь газета The Herald сообщила, что агент пытался посадить жену на самолет, который Секретная служба использовала для перевозки персонала и оборудования. Издание уточняет, что жена сотрудника спецслужбы является военнослужащей ВВС США. Газета также указывает, что женщине не дали сесть на самолет непосредственно перед вылетом с авиабазы Эндрюс.

Поездка президента США в Шотландию проходит с 25 по 29 июля. Во вторник во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон Трампа попросили прокомментировать произошедшее с агентом спецслужбы.

"Странная ситуация. <...> Вам не кажется, что это немного опасно? <...> Я услышал об этом две минуты назад. Думаю, [руководитель Секретной службы] Шон [Карран] позаботится о том", - ответил американский лидер.