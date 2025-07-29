Глава МИД Франции: ЕС может ввести санкции против Израиля за действия в Газе

Жан-Ноэль Барро отметил, что Еврокомиссия предложила несколько ограничительных мер в отношении израильского правительства

ДОХА, 29 июля. /ТАСС/. Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Израиля за его действия в секторе Газа и отказ обеспечить поступление в него достаточных объемов гуманитарной помощи. Об этом саудовскому телеканалу Al Arabiya заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Мы глубоко потрясены тем, что происходит в Газе в последние месяцы. То, что происходит в секторе, - это позор и стыд, которые необходимо прекратить", - приводит канал слова Барро на арабском языке. "Европейский союз намерен проголосовать за введение санкций против Израиля", - добавил он, отметив, что Еврокомиссия (ЕК) предложила ряд ограничительных мер в отношении израильского правительства.

Говоря о гуманитарной ситуации в палестинском анклаве, французский министр заявил об обеспокоенности Парижа израильской системой распределения помощи в Газе. Он также призвал власти Израиля обеспечить доставку в сектор французской помощи, которая находится в египетском городе Эль-Ариш.

"Мы говорим Израилю, что ваша безопасность будет гарантирована, если палестинцы получат свое государство", - отметил Барро. По его мнению, инициированная Парижем и Эр-Риядом конференция ООН по Палестине позволила "создать новый импульс для признания палестинского государства". Как сообщил глава МИД Франции, итоговый документ конференции содержит осуждение действий палестинского движения ХАМАС и призыв "к его разоружению и изгнанию".

В понедельник газета El Pa s сообщила, что ЕК рассматривает возможность частичной приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. По ее информации, в Брюсселе изучат предложение о приостановке участия еврейского государства в научно-исследовательской программе Horizon Europe. Как сообщила El Pa s, эта мера является одной из самых мягких среди 10 вариантов, которые ранее предложила министрам иностранных дел сообщества глава дипломатии ЕС Кая Каллас. 29 июля телеканал Euronews проинформировал, что группа из 40 депутатов Европейского парламента призвала ЕС ввести санкции против властей Израиля и приостановить торговое соглашение с этой страной.