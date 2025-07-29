Экс-посол Британии: признание Палестины станет символичным жестом

Энтони Брентон обратил внимание, что британское правительство двигалось медленнее других европейских стран в своем "отношении к происходящему в секторе Газа и осуждении этого"

ЛОНДОН, 29 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Возможное признание Палестины со стороны Великобритании уже в сентябре станет символическим жестом, который ничего не изменит, но лишь усилит трения с Израилем. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС бывший посол Великобритании в Москве (2004-2008) Энтони Брентон, комментируя заявление премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

Глава правительства заявил 29 июля, что Великобритания признает палестинское государство перед сессией Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре в случае, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и проводить военную операцию в анклаве.

"В конкретном вопросе признания Палестины я понимаю, почему выглядит притягательным так поступить, но у этого шага есть свои недостатки, - сообщил Брентон. - Он совершенно символический, он не изменит ситуацию на месте, он просто разозлит Израиль, загнав его в угол возмущения и бескомпромиссности". "Если вы хотите сделать что-то с целью показать, что вы что-то делаете, то это вариант. Но куда важнее найти точки, через которые мы можем по-настоящему оказывать давление на Израиль, чтобы он лучше вел себя в Газе. И тут скорее встает вопрос санкций в отношении Израиля, а не признания или непризнания Палестины", - отметил бывший посол.

Он обратил внимание, что британское правительство двигалось медленнее других европейских стран в своем "отношении к происходящему в секторе Газа и осуждении этого". "Сейчас наконец мы достигли точки, когда мы хотим говорить, что действия Израиля совершенно варварские", - сообщил Брентон, высказав мнение, что в любом случае процесс признания Палестины Лондоном "будет идти медленно".

По оценке телеканала Sky News, Стармер пошел на подобное заявление из-за давления со стороны членов правительства и парламентариев. Ранее около 250 депутатов Палаты общин (нижней палаты) британского парламента, половина из которых принадлежат к правящей Лейбористской партии, подписали письмо к Стармеру с призывом признать палестинское государство. Кроме того, по информации СМИ, за этот шаг выступают высокопоставленные члены кабмина, включая заместителя премьера Анджелу Рэйнер, главу МИД Дэвида Лэмми, министра юстиции Шабану Махмуд и главу МВД Иветт Купер.