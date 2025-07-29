В ближайшие два дня в Иорданию и Египет предполагается направить два грузовых самолета с предметами первой необходимости и продовольствием, сообщает министерство информации исламской республики

ИСЛАМАБАД, 29 июля. /ТАСС/. Правительство Пакистана одобрило отправку 200 тонн гуманитарной помощи для поддержки палестинского народа, оказавшегося в бедственном положении. Об этом сообщает министерство информации исламской республики.

По его данным, в ближайшие два дня в Иорданию и Египет предполагается направить два грузовых самолета с предметами первой необходимости и продовольствием. Послам Пакистана в указанных странах поручено координировать дальнейшую доставку гуманитарных грузов в пострадавшие в результате боевых действий районы Палестины.

"Правительство Пакистана подтверждает свою неизменную приверженность поддержке палестинского народа в это непростое время", - говорится в правительственном заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и проведении в секторе военной операции с целью освобождения заложников и уничтожения боевого потенциала ХАМАС. В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.