Госминистр в МИД ФРГ Флориан Хан отметил, что власти всегда будут непоколебимо вставать на защиту еврейского государства и его народа

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Власти Германии призвали Израиль изменить политический курс в ближневосточном конфликте, назвав его "совершенно неправильным". Об этом заявил госминистр в МИД ФРГ Флориан Хан, выступая в Нью-Йорке на конференции ООН по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Хан отметил, что Германия всегда будет непоколебимо вставать на защиту Израиля и его народа. Берлин, по его словам, не рассматривает возможность признания государственности Палестины до переговоров об урегулировании конфликта на основе двух государств. "Мы, Германия, заявили, что предпочли бы признать палестинское государство по итогам таких переговоров. Это остается нашей позицией, но мы видим, что нынешняя политика Израиля движется в противоположном направлении", - сказал госминистр.

Это, по его мнению, "совершенно неверно" и не отвечает долгосрочным интересам безопасности Израиля. Израиль, как подчеркнул Хан, должен вступить в переговоры с Палестинской национальной администрацией для решения конфликта на основе двух суверенных государств, расположенных бок о бок. В то же время госминистр в МИД ФРГ заметил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа "неприемлема". ООН и гуманитарным организациям должен быть предоставлен доступ в анклав, констатировал он.

Кроме того, по его словам, необходимо прекращение огня и безоговорочное освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и проведении в секторе военной операции с целью освобождения заложников и уничтожения боевого потенциала ХАМАС. В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.