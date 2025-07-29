По сведениям источников издания, террористы разграбили и сожгли ее

РАБАТ, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные боевики убили около 50 военных во время нападения на армейскую базу на севере Буркина-Фасо.

Атаке подверглась база ВС в районе населенного пункта Дарго в департаменте Бульса (провинция Наментенга), сообщает информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителей местной общины.

Нападение, по имеющимся данным, совершили около 100 боевиков группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", имеющей связи с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). По сведениям источников AP, террористы разграбили и сожгли армейскую базу.

Буркина-Фасо с 2015 года является эпицентром террористической активности в Западной Африке. В стране орудуют несколько международных экстремистских группировок, в том числе "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), "Ансар уль-Ислам" и "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин".

По данным неправительственных организаций, с 2015 года от рук боевиков погибли более 26 тыс. гражданских лиц и силовиков. Несколько миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.