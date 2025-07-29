Кеми Бэйднок отметила, что тем самым премьер-министр Великобритании пытается решить свои внутрипартийные проблемы, учитывая, что многие парламентарии от правящей Лейбористской партии попросили его признать палестинское государство в ближайшее время

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не приближает окончание боевых действий в секторе Газа своими заявлениями о возможности признания палестинской государственности в сентябре, считает лидер оппозиционной Консервативной партии Кеми Бэйднок.

"Признание палестинского государства не вернет домой заложников, не закончит войну и не приведет к поставкам гуманитарной помощи в Газу. Это политическое позерство в худшем понимании", - написала она в X. Политик указала, что тем самым Стармер пытается решить свои внутрипартийные проблемы, учитывая, что многие парламентарии от правящей Лейбористской партии попросили его признать палестинское государство в ближайшее время.

Ранее 29 июля канцелярия Стармера опубликовала заявление, в котором говорилось, что Великобритания признает палестинское государство перед сессией Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре в случае, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и проводить военную операцию в анклаве.