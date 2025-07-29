По итогам заседания президент Молдавии проведет пресс-конференцию, где представит подробности

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду созывает в среду заседание Высшего совета безопасности (ВСБ), на котором будет обсуждаться иностранное вмешательство в предстоящие 28 сентября выборы парламента.

"В ходе заседания члены ВСБ обсудят действия по борьбе с информационными манипуляциями и иностранным вмешательством в избирательный процесс", - говорится в сообщении на сайте администрации главы государства. В нем отмечено, что по итогам заседания Санду проведет пресс-конференцию, где представит подробности.

После прихода к власти Санду и ее правящей Партии действия и солидарности Молдавия была ввергнута в тяжелейший экономический кризис. В 2021 году тарифы на газ увеличились в 7 раз, что привело к годовой инфляции в более чем 30% и спровоцировало акции протеста со стороны населения с требованием отставки власти. Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота, был запрещен ряд партий, арестованы десятки активистов, без суда приостановлено вещание 15 телеканалов, заблокированы более 50 СМИ, которые предоставляли слово оппозиции.

По инициативе Санду был создан центр "Патриот", работа которого была направлена на борьбу с якобы изменниками родины, блокирующими курс на евроинтеграцию, появился аналог украинского центра "Миротворец", в который были внесены лидеры оппозиции, общественные деятели и журналисты, критикующие власть. В то же время, как заявил ранее бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон, все госорганы страны, включая спецслужбы, судебную систему, парламент, правительство и администрацию президента, существуют на деньги неправительственных организаций, финансируемых Западом.

Состоявшиеся осенью 2024 года в Молдавии президентские выборы Санду проиграла внутри страны бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло. Переизбраться ей удалось за счет голосов трудовых мигрантов в странах ЕС, где было открыто более 200 избирательных участков. Оппозиция отказалась признавать итоги голосования, обвинив власти в фальсификации выборов. Еще больше опасений испытывают власти в преддверии запланированных на осень 2025 года парламентских выборов, которые правящая партия, судя по опросам, проиграет. Полномочия главы государства в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. Таким образом, окончательная расстановка политических сил станет ясна после парламентских выборов.