Нетаньяху обвинил Стармера в "поощрении терроризма" ХАМАС

Джихадистское государство на границе с Израилем сегодня будет угрожать Великобритании завтра, указал премьер еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил своего британского коллегу Кира Стармера в "поощрении чудовищного терроризма" радикального движения ХАМАС после заявления Лондона о планах признать палестинское государство.

"Стармер поощряет чудовищный терроризм ХАМАС и наказывает его жертв", - написал глава израильского кабмина в X. "Джихадистское государство на границе с Израилем сегодня будет угрожать Великобритании завтра", - продолжил израильский премьер, добавив, что "этого не случится".

Ранее МИД еврейского государства заявил, что Израиль отвергает заявление Стармера, назвав его "наградой для ХАМАС". В заявлении внешнеполитического ведомства указывается, что планы Лондона "наносят ущерб усилиям по достижению соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников".

29 июля канцелярия Стармера опубликовала заявление, в котором говорилось, что Великобритания признает палестинское государство перед сессией Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре в случае, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и проводить военную операцию в анклаве.

24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии ГА ООН в сентябре.