Глава ведомства Каспар Велдкамп подчеркнул, что даже в отсутствие режима прекращения огня Израиль несет полную ответственность за обеспечение доступа помощи жителям анклава

ГААГА, 30 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла Израиля в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа и блокадой доставок продовольствия в анклав. Об этом заявил исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства королевства Каспар Велдкамп.

"Сегодня я вызвал посла Израиля и дал ему понять, насколько серьезно мы воспринимаем ситуацию в секторе Газа", - сказал он в эфире телеканала RTL. Велдкамп подчеркнул, что даже в отсутствие режима прекращения огня Израиль несет полную ответственность за обеспечение доступа гуманитарной помощи жителям Газы и потому "обязан снять все связанные с этим ограничения".

Политик также сообщил, что Нидерланды намерены добиваться приостановки действия части Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, касающейся торговых отношений. "Речь идет об экспорте израильских товаров [в ЕС] на миллиарды евро. Это серьезный и значимый шаг", - подчеркнул он.

Меры, которые реализует правительство Нидерландов в отношении Израиля, уже вызвали раскол в нижней палате парламента королевства. Правые партии, включая вышедшую в июне из правящей коалиции Партию свободы под руководством Герта Вилдерса, выступили резко против "антиизраильских" инициатив Велдкампа. В то же время левые и центристские фракции, напротив, сочли действия кабмина недостаточно решительными и потребовали ужесточения политики в отношении еврейского государства. Большинство в парламенте поддержало предложение депутата от Социалистической партии Сары Доббе прервать летний перерыв и провести экстренные дебаты по ситуации в Газе. Ожидается, что они состоятся на следующей неделе.

28 июля телеканал NOS сообщил, что власти Нидерландов объявили главу Минфина Израиля Бецалеля Смотрича и министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира персонами нон грата, запретив им въезд в королевство. Соответствующую информацию МИД Нидерландов направил в парламент страны. В письме Велдкампа депутатам указывается, что Смотрич и Бен-Гвир "неоднократно способствовали разжиганию насилия против населения Палестины", постоянно выступая за расширение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и призывая к "этническим чисткам в секторе Газа".

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.